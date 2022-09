U 21 in Magdeburg: Noch Tickets sichern

Der Countdown zur U 21-EURO startet in Magdeburg: Zum Auftakt in die Saison 2022/2023 trifft die deutsche U 21-Nationalmannschaft am Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in der MDCC-Arena auf Frankreich. Der Ticketverkauf für das Heimländerspiel des amtierenden Europameisters läuft, Karten können im DFB-Ticketshop erworben werden.

"Beim 1. FC Magdeburg herrscht besonders durch den Aufstieg in die 2. Bundesliga große Euphorie, deshalb freuen wir uns sehr auf die Partie und die Fans im Stadion", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo. "Wir starten in die EM-Saison und wollen die verbleibende Zeit bis zum Turnier nutzen, um als Team noch stärker zusammenzufinden, an unseren Abläufen zu arbeiten und uns bestmöglich vorzubereiten. Damit beginnen wir nun gegen Frankreich und England - zwei Gegner auf absolutem Topniveau."

Auf das englische Team trifft die DFB-Auswahl am 27. September (ab 20.45 Uhr live auf ProSieben MAXX) in Sheffield. Rund neun Monate danach findet vom 21. Juni bis zum 8. Juli die U 21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien statt, für die sich der Titelträger aus Deutschland bereits qualifiziert hat.

[ke]