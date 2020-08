U 21 in Fürth gegen Bosnien-Herzegowina

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft wird ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina am 13. Oktober 2020 (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer in Fürth austragen. Dieser Beschluss wurde heute im schriftlichen Umlaufverfahren des DFB-Präsidiums gefasst.

Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt die U 21-Nationalmannschaft aktuell in der EM-Qualifikationsgruppe neun auf dem zweiten Platz hinter Belgien, das ein Spiel mehr ausgetragen und einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Am 3. September trifft das Team von Stefan Kuntz in Wiesbaden auf Moldau (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX). Fünf Tage später, am 8. September, kommt es in Leuven zum Spitzenspiel gegen Belgien.

Die U 21-Europameisterschaft 2021 wurde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Verlegungen anderer Turniere in zwei Phasen aufgeteilt: Vom 24. bis 31. März 2021 findet die Gruppenphase statt, anschließend werden vom 31. Mai bis 6. Juni in der K.o.-Runde das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale gespielt. Das Turnier findet in Ungarn und Slowenien statt.

[ps]