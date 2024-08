U 21-Heimspiel in Regensburg

Der Spielort für das letzte Heimspiel der deutschen U 21-Nationalmannschaft in der laufenden EM-Qualifikation steht fest. Im Jahnstadion in Regensburg trifft das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo am Freitag, den 11. Oktober, auf Bulgarien. Tickets für die Partie sind ab Mittwoch, dem 4. September, im DFB-Ticketshop erhältlich.

"Wir freuen uns auf eine großartige Unterstützung in Regensburg und möchten gemeinsam mit unseren Fans gegen Bulgarien einen Sieg einfahren. Vor dem abschließenden Spiel in Polen wird das ein wichtiger Schritt Richtung EM-Endrunde sein", gibt Di Salvo die Zielsetzung vor.

Vier Tage nach der Partie gegen Bulgarien spielt das deutsche Team zum Abschluss der EM-Qualifikation beim derzeitigen Tabellenzweiten Polen. Zuvor stehen am 4.9. und 10.9. die Partien gegen Israel (in Ungarn) und in Estland an.

Aktuell führt die DFB-Auswahl die Tabelle der EM-Qualifikationsgruppe D mit 16 Punkten an – auf Platz 2 folgt Polen mit 15 Punkten. Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.

