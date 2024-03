Torschütze des 1:0 in der 14. Minute: Brajan Gruda vom 1. FSV Mainz 05

Sichert sich die Tabellenführung in der Gruppe D: die U 21-Nationalmannschaft

U 21 gewinnt Quali-Spiel gegen Israel

Nach dem ersten Remis in der laufenden EM-Qualifikation gegen den Kosovo (0:0) fährt die deutsche U 21-Nationalmannschaft gegen Schlusslicht Israel den nächsten Dreier ein. Die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo setzte sich im Leuna-Chemie-Stadion in Halle/Saale mit 2:0 (1:0) gegen die israelischen Gäste durch und steht wieder mit einem Punkt Vorsprung und einem Spiel weniger vor Polen an der Tabellenspitze der Gruppe D.

"Das war von Anfang bis Ende sehr ordentlich, wir haben fast nichts zugelassen. Wir wollten den Abstand zu Polen verkürzen und das ist uns gelungen", sagte Di Salvo nach der Partie. "Wir wollten von Anfang an Druck machen und das hat gut geklappt. Es hat mich gefreut, dass sich die Mannschaft so früh belohnt hat."

Vor 4766 Zuschauer*innen fand die DFB-Auswahl gut in die Partie, ließ den Ball gegen tief stehende Gäste gut laufen und hatte bereits nach 50 Sekunden die erste gute Chance. Nick Woltemade von Werder Bremen kam nach Vorarbeit von Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05) über die rechte Seite an der Strafraumkante frei zum Abschluss, setzte den Ball jedoch knapp neben den israelischen Kasten (1.).

Gruda bringt DFB-Elf auf Siegerkurs

Nach einer knappen Viertelstunde ging die deutsche Mannschaft mit einem überragenden Spielzug in Führung. Luca Netz von Borussia Mönchengladbach und sein Vereinskollege Rocco Reitz leiteten den Treffer nach einem Zusammenspiel auf dem linken Flügel ein. An der Strafraumkante hatte Reitz dann das Auge für den besser positionierten Gruda, der den Ball aus zwölf Metern ins Tor grätschte (14.).

Nach dem Treffer ließ die DFB-Elf nicht locker, trat spielfreudig auf und kam durch Eric Martel vom 1. FC Köln (17.) und Reitz (21.) zu guten Möglichkeiten, war aber nicht zwingend genug. Die israelische Mannschaft fand nach einer halben Stunde auch besser in die Partie, traute sich mehr zu und kam durch Standards gefährlich nah ans Tor der deutschen Mannschaft. Dadurch ergaben sich Konterchancen für die DFB-Auswahl, jedoch passierte bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr.

Röhl baut die Führung aus

Nach Wiederanpfiff kam Israel besser aus der Kabine, ließ der deutschen Mannschaft weniger Zugriff und hatte in der 50. Minute nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite die Chance auf den Ausgleich, doch Merlin Röhl vom SC Freiburg konnte knapp vor dem israelischen Stürmer klären. Nur fünf Minuten später war es wieder der Freiburger, der goldrichtig stand. Gruda zog von der rechten Seite nach innen und schloss ins kurze Eck ab, Niv Eliasi lenkte die Kugel noch an den Pfosten und der Ball sprang vor die Füße von Röhl, der zum verdienten 2:0 einschob (56.). Wenig später fasste sich Israels Roy Nawi ein Herz, zog aus knapp 20 Metern einfach mal ab, doch Noah Atubolu (SC Freiburg) schob das Spielgerät über den Querbalken.

Nach dem Treffer war bei Israel der Stecker gezogen, die Gäste fanden nicht mehr den Anschluss an ihre Drangphase und ließen sich wieder etwas zurückfallen. Deutschland holte sich wieder mehr Spielkontrolle und hatte durch Röhl (67.) und Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund (69.) die Chance auf 3:0 zu erhöhen. In der Schlussphase gab Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim sein Debüt für die U 21-Nationalmannschaft. Die deutsche Mannschaft ließ nichts mehr anbrennen und brachte die Führung souverän über die Zeit.

Weiter geht es für die DFB-Auswahl in der EM-Qualifikation am 04. September 2024 im Rückspiel in Israel.

[sid/mg]