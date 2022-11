U 21 gewinnt packendes Italien-Duell

Zunächst Galaauftritt, dann gezittert im Fußballklassiker: Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat ein packendes Duell gegen Italien mit 4:2 (1:0) für sich entschieden. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die europäischen Topnationen Frankreich (0:1) und England (1:3) - trotz guter Leistungen -, belohnte sich das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo nun mit schönen Toren und einer starken Mannschaftsleistung - auch wenn in den letzten 20 Minuten noch gezittert werden musste.

Denis Huseinbasic vom 1. FC Köln traf in seinem ersten Spiel für die U 21 gleich zur Führung (23.), Lazar Samardzic (52.) von Udinese Calcio und Freiburgs Kevin Schade (55.) sorgten innerhalb von nur drei Minuten für eine 3:0-Führung. Ein Doppelpack von Matteo Cancellieri (66., 74., Lazio Rom) brachte die Hausherren noch einmal gefährlich nah heran. Doch Maurice Malone vom Wolfsberger AC, der ebenfalls debütierte, machte den DFB-Erfolg mit dem 4:2 per Handelfmeter (88.) perfekt.

Di Salvo: "Sieg auch in der Höhe verdient"

"Wir wollten mit einem guten Gefühl aus dem letzten Spiel herausgehen. Ich glaube, dass der Sieg auch in der Höhe verdient ist", sagte Di Salvo, dessen Eltern aus Italien nach Deutschland eingewandert waren. "Aufgrund meines Hintergrundes ist ein Sieg in Italien besonders schön."

Der deutsche Trainer änderte seine Startelf im Vergleich zum England-Spiel auf vier Positionen. Neben Huseinbasic rückten Schalkes Tom Krauß, Schade und Yann Aurel Bisseck von Aarhus GF ins Team. Die Umstände in Ancona waren allerdings alles andere als optimal. Der Platz im Stadio del Conero war regengetränkt, der Ball stoppte immer wieder bei Flachpässen und Ballmitnahmen.

Der deutsche Nachwuchs ließ sich von diesen Bedingungen jedoch nicht ablenken und brachte zu Beginn eine offensiv wie defensiv ansprechende Leistung auf den Platz. In der 11. Minute verpasste Schade die Führung aus spitzem Winkel am Strafraumeck, der Ball flog nur knapp am langen Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite parierte Noah Atubolu nach einem Eckball einen Kopfball von Lorenzo Colombo stark (18.).

Das DFB-Team war in der Folge die tonangebende Mannschaft und lief die Azzurrini immer wieder hoch an, Ballgewinne in der gefährlichen Zone waren die Folge. Kilian Fischer verzog nach einer solchen Aktion knapp (21.). Zwei Minuten später belohnte sich das Di Salvo-Team nach einem Angriff über die rechte Angriffsseite: Yannik Keitel legte in den Strafraum ab, wo Kölns Debütant Huseinbasic sich zunächst gegen einen Italiener durchsetzte und dann mit einer Körpertäuschung Marco Carnesecchi im Tor verlud und cool zur Führung einschob (23.).

Malone macht Sieg perfekt

Mit der Führung im Rücken kam das DFB-Team mit viel Selbstvertrauen aus der Halbzeitpause. Die Folge: Samardzic (52.) erhöhte sieben Minuten nach Wiederanpfiff mit einem traumhaft verwandelten Freistoß in den Winkel zum 2:0. Nur wenige Minuten später rettete Kapitän Malick Thiaw vom AC Mailand auf der Linie (54.), im Gegenzug traf Schade zur 3:0-Führung.

Der vermeintlich beruhigende Vorsprung ließ das nun durchgewechselte deutsche Team defensiv etwas nachlässig werden, was der kurz zuvor eingewechselte Cancellieri mit seinem Doppelpack eiskalt nutzte - und die Schlussphase aus deutscher Sicht zur Zitterpartie werden ließ.

In den letzten fünf Minuten überschlugen sich die Ereignisse noch einmal. Giorgio Cittadini sah nach einer Notbremse gegen Malone die Rote Karte (85.). Beim folgenden Freistoß wehrte Raoul Bellanova den Ball mit der Hand ab: Gelb-Rot für den Italiener und Strafstoß für Deutschland (86.). Diesen verwandelte Malone sicher (88.) und ließ das deutsche Team zum Jahresabschluss noch einmal jubeln.

[dfb]