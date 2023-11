U 21 gewinnt EM-Quali-Topspiel gegen Polen

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Spitzenspiel der EM-Qualifikation gewonnen und weiterhin eine makellose Bilanz. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo setzte sich in Essen gegen Polen mit 3:1 (0:1) durch und übernahm mit nun zwölf Punkten nach vier Spielen die Tabellenführung.

Kapitän Eric Martel (56.) vom 1. FC Köln, Joker Nick Woltemade (79.) von Werder Bremen und Merlin Röhl (82.) vom SC Freiburg drehten die Partie mit ihren Treffern vor 8559 Fans im Stadion an der Hafenstraße. Ariel Mosor (24.) hatte die bislang ebenfalls noch ungeschlagenen Polen in Hälfte eins in Führung gebracht.

"Wir haben den Ball ruhiger laufen lassen"

"Das war das Spitzenspiel der Gruppe. Daher sind wir sehr froh, dass wir das gedreht haben", sagte Torschütze Nick Woltemade nach Abpfiff bei ProSieben Maxx, der für die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit eine deutliche Erklärung hatte: "Wir haben in der zweiten Halbzeit den Ball ruhiger laufen lassen und waren im Spielaufbau strukturierter." Auch Trainer Di Salvo zeigte sich nach dem Spiel glücklich über das gedrehte Topspiel: "Wir sind besser ins Spiel gestartet, gehen dann blöd in Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann viel besser gemacht. Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben und wollen jetzt den Gruppensieg."

Der DFB-Nachwuchs startete schwungvoll ins Spiel. In der 14. Minute hatte Ansgar Knauff die erste Großchance per Direktabnahme, die in den Armen des polnischen Keepers Tobiasz landete. In den darauffolgenden Minuten versuchte das deutsche Team zunehmend, Youssoufa Moukoko in Szene zu setzen, kam jedoch nicht zu weiteren Möglichkeiten. Kurz darauf folgte der Schock für die deutsche Auswahl. Die bis dahin offensiv harmlos agierenden Gäste gingen nach einer Ecke in Führung. Mosor platzierte seine Direktabnahme ins Tor des deutschen Keepers Noah Atubolu (24.).

Die polnische Mannschaft wurde in Folge der Führung präsenter und kam durch Konter zu weiteren Chancen. Es dauerte einige Minuten, bis sich der Gastgeber vom plötzlichen Rückstand erholte und selbst wieder offensiv aktiver wurde, jedoch gegen eine gut organisierte polnische Defensive keine Lücken fand. Ansgar Knauff versuchte es aus 20 Metern, setzte seinen Schuss jedoch rechts am Tor vorbei (30.). Auch Kaminski schoss auf der anderen Seite aus derselben Entfernung auf den Kasten und scheiterte knapp (40.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs hatte Szmyt dann das 2:0 auf dem Fuß, legte das Spielgerät jedoch links neben das Tor.

So ging es nach 45 Minuten mit einem Rückstand für das DFB-Team in die Kabine, die gegen die Defensive der Gäste zunächst keine Lösungen parat hatte. Polen selbst nutzte die erste gute Möglichkeit und lauerte anschließend auf Konter.

Martel leitet Aufholjagd ein

Nach der Pause agierte das deutsche Team deutlich selbstbewusster im Spielaufbau, nachdem Di Salvo reagierte und zur zweiten Halbzeit Nick Woltemade für Maximilian Beier einwechselte. Kapitän Martel belohnte die Bemühungen des deutschen Teams nach einem abgefälschten Freistoß und platzierte den Ball aus knapp zehn Metern im linken unteren Eck (56.).

Doch auch die Gäste kamen anschließend wieder zu guten Möglichkeiten und zeigten sich vom Ausgleich relativ unbeeindruckt. Das Spiel wog nun hin und her. Deutschland erspielte sich ebenfalls weitere Chancen. Der eingewechselte Rocco Reitz hatte den Führungstreffer auf dem Fuß, konnte jedoch Polens Keeper Tobiasz aus 16 Metern nicht überwinden.

Woltemade und Röhl mit Doppelschlag

Die 8559 Zuschauer im Stadion an der Hafenstraße sahen nun ein körperbetontes Spiel, in dem beide Teams den Sieg wollten. So ergaben sich auch auf beiden Seiten des Spielfelds gute Chancen. Nick Woltemade, der das Offensivspiel mit seiner Einwechslung deutlich belebte, brachte das deutsche Team dann auf die Siegerstraße, nachdem der Bremer die Hereingabe von Nathaniel Brown zentral im Strafraum verwertete (79.). Merlin Röhl legte drei Minuten später von der Strafraumgrenze sehenswert nach (82.)

Die deutsche U 21 behielt auch anschließend die Kontrolle und setzte die polnische Defensive weiter unter Druck. Die Gäste konnten sich von dem Doppelschlag nicht mehr erholen. So stand am Ende ein auf Grund einer starken zweiten Hälfte verdienter Sieg für das deutsche Team, dass nun auf dem Weg zur EURO 2025 in der Slowakei mit zwölf Punkten vor den punktgleichen Polen und Bulgarien (9) und dem Kosovo (8) rangiert.

[dfb]