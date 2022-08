U 21 gegen Frankreich: Jetzt attraktives Länderspielpaket gewinnen

Zum Start in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2023 wartet ein echtes Topspiel auf unsere U 21-Nationalmannschaft. Am 23. September trifft das Team von Antonio Di Salvo in der Magdeburger MDCC-Arena auf Frankreich – und du hast die Chance, hautnah dabei zu sein! Der Fan Club verlost rund um den Klassiker einen Fan-tastic Moment mit Meet & Greet, Tickets, Übernachtung und Anfahrt.

Zum Gewinnspiel

Am 22. September, also einen Tag vor der Partie, dürfen du und eine Begleitung deiner Wahl in Wolfsburg einen Spieler ganz persönlich und exklusiv kennenlernen. Außerdem seid ihr beim Abschlusstraining dabei, bei dem ihr die letzten Vorbereitungen auf das Spiel gegen die Équipe Tricolore verfolgen könnt. Zwei Tickets für die Partie in Magdeburg sowie die Anreisen und Hotelübernachtungen sind ebenfalls inklusive.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 11. September 2022. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]