U 21 feiert klaren Auftaktsieg

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist in Szekesfehervar mit einem souveränen 3:0 (0:0) gegen Gastgeber Ungarn in die EM-Vorrunde gestartet. Die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz konnte ihre Überlegenheit zunächst nicht in Tore ummünzen, bis Lukas Nmecha (61.) und Ridle Baku per Doppelpack (66., 73.) dann doch die überfälligen Treffer erzielten. Am Samstag (ab 21 Uhr, live bei ProSieben und ran.de) geht es im zweiten Auftritt gegen die Niederlande.

In den ersten Spielminuten tasteten sich die beiden Teams ab, das deutsche Team übernahm die Kontrolle, die Ungarn lauerten auf Umschaltmomente. In der zwölften Minute setzte Niklas Dorsch mit einem Flachschuss ans Außennetz dann das erste Ausrufezeichen. Die DFB-Auswahl setzte sich nun mehr und mehr in der ungarischen Hälfte fest, fand aber noch nicht zu Abschlüssen.

Viel Ballbesitz ohne Lohn

Nahezu 80 Prozent Ballbesitz generierte der deutsche Nachwuchs nach rund 20 Minuten. Und dann hätte fast Ungarn mitgeholfen, als Botond Balogh seinen Keeper Balasz Bese per Rückgabe nahezu selbst überlistete (21.). David Raum näherte sich aus der Distanz ebenfalls an (25.). Alles in allem fehlte es nur am finalen Pass, um den ungarischen Keeper in Bedrängnis zu bringen.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte: Deutschland kontrollierte das Spiel und wirkte auf dem Weg nach vorne energischer. Jonathan Burkardt wurde im letzten Moment im Strafraum beim Abschluss geblockt (48.). Einen Angriff nach dem anderen initiierte das deutsche Team, lief sich aber regelmäßig am Strafraumrand fest oder brachte die Flanken nicht genau genug vor das Tor.

Nmecha bricht den Bann, Baku legt nach

Das änderte sich nach einer knappen Spielstunde: Mergim Berisha ließ einen Steilpass auf rechts zu Ridle Baku abtropfen, der in der Mitte Nmecha perfekt bediente. Der Angreifer köpfte unwiderstehlich zur Führung ein. Die Brust wurde jetzt noch breiter und Ungarns Abwehr wackelte mehr und mehr.

Und sie hielt nicht lange: Keeper Bese konnte zunächst einen Distanzschuss von Arne Maier glänzend parieren, die folgende Flanke von Raum spitzelte Baku zum 2:0 in die Maschen. Deutschland drängte weiter: Berisha verpasste in der 72. Minute das 3:0 nur um Zentimeter, weil die Latte im Weg stand. Eine Minute später wackelte bei Berishas nächstem Versuch wieder das Quergestänge, Baku drückte den Abpraller zum 3:0 über die Linie.

Kuntz wechselte nach den Treffern insgesamt fünfmal aus, trotzdem verwaltete seine Mannschaft das Spiel souverän und kam weiter zu Torchancen. Der eingewechselte Salih Özcan prüfte Bese mit einem sehenswerten Versuch aus der Distanz (81.) und auch Nico Schlotterbeck fehlte bei der folgenden Ecke (82.) per Kopf auch nicht viel zum vierten Tor. Aber auch so stand am Ende ein klarer Erfolg.

[sid/js]