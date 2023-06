U 21-EM: UEFA führt VAR ab Viertelfinale ein

Die Europäische Fußball-Union UEFA führt mit Beginn der Viertelfinalspiele bei der U 21-EURO den Video-Assistenten ein. Dies sei aufgrund der logistischen Erfordernisse entschieden worden, teilte der Verband am heutigen Samstag mit. Am ersten Vorrundenspieltag hatten einige enge Entscheidungen für Diskussionen gesorgt.

Am Sonntag (ab 18 Uhr, live in Sat.1) tritt die deutsche U 21 in ihrer zweitem Vorrundenpartie der EM gegen Tschechien an. Dort sowie in den verbleibenden Vorrundenspielen wird der Videobeweis jedoch noch nicht zum Einsatz kommen. Bei der vorherigen Auflage des Turniers 2021 in Ungarn und Slowenien, die Deutschland als Europameister abgeschlossen hatte, war der Videobeweis ebenfalls nicht eingesetzt worden.

[dfb]