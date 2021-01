U 21-EM-Qualifikation: "Spannende Gruppe"

Bereits bevor die EM-Gruppenphase Ende März in Slowenien und Ungarn gespielt wird, stehen für die deutsche U 21-Nationalmannschaft bereits die Gegner für die Qualifikation zur nächsten EURO 2023 in Rumänien und Georgien fest. Dabei hat das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz in Gruppe B interessante Aufgaben erwischt. Bis Juni 2022 trifft die U 21 in der Quali auf Polen, Israel, Ungarn, Lettland und San Marino.

"Das ist eine spannende Gruppe, die unseren neuen U 21-Jahrgang ab September erwartet", so Stefan Kuntz. "Wir haben natürlich das klare Ziel, uns hier durchsetzen, um uns für die Europameisterschaft 2023 in Georgien und Rumänien zu qualifizieren. Auf die einzelnen Duelle freuen wir uns. Es ist eine Mischung aus Teams wie Polen und Israel, mit denen wir als U 21 in den vergangenen Jahren schon Vergleiche hatten, und Mannschaften wie San Marino und Lettland, die neu für uns sind. Dazu kommen die Ungarn, auf die wir ja bereits bei der EM-Gruppenphase im kommenden März treffen werden."

Im schweizerischen Nyon wurden insgesamt acht Sechser- und eine Fünfergruppe ausgelost. Rumänien und Georgien sind als Co-Gastgeber automatisch qualifiziert. Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2023. Die weiteren acht Gruppenzweiten spielen im September 2022 in den Play-offs vier weitere EURO-Tickets aus. Deutschland ging dank einer Koeffizienten-Rangliste als Gruppenkopf in die Auslosung.

Die Qualifikationsgruppen

Gruppe A

Kroatien

Österreich

Norwegen

Finnland

Aserbaidschan

Estland

Gruppe B

Deutschland

Polen

Israel

Ungarn

Lettland

San Marino

Gruppe C

Spanien

Russland

Slowakei

Nordirland

Litauen

Malta

Gruppe D

Portugal

Griechenland

Island

Belarus

Zypern

Liechtenstein

Gruppe E

Niederlande

Schweiz

Bulgarien

Wales

Moldau

Gribraltar

Gruppe F

Italien

Schweden

Irland

Bosnien-Herzegowina

Montenegro

Luxemburg

Gruppe G

England

Tschechische Republik

Slowenien

Albanien

Kosovo

Andorra

Gruppe H

Frankreich

Serbien

Ukraine

Nordmazedonien

Färöer

Armenien

Gruppe I

Dänemark

Belgien

Türkei

Schottland

Kasachstan

[dfb]