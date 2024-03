U 21-EM-Qualifikation: Deutschland gegen Kosovo live im TV

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft steht das erste EM-Qualifikationsspiel im Jahr 2024 an. Im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz trifft die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am Freitag, 22. März (ab 18 Uhr) auf den Kosovo. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel in einem kurzen FAQ zusammen.

Wo ist das Spiel live zu sehen?

ProSieben MAXX überträgt das Qualifkationsspiel für die Europameisterschaft 2025 in der Slowakei live ab 18 Uhr. ProSieben MAXX überträgt alle Spiele der deutschen U 21 um DFB-Trainer Antonio Di Salvo live . Auch das zweite Spiel am Dienstag, 26. März (ab 18 Uhr) gegen Israel wird live übertragen.

Gibt es noch Tickets?

Sowohl für die Partie in Chemnitz gegen den Kosovo als auch für das Aufeinandertreffen mit Israel in Halle/Saale am 26. März (ab 18 Uhr) sind noch Karten im DFB-Ticketshop verfügbar.

Wer steht im deutschen U 21-Kader?

Antonio Di Salvo hat 23 Spieler für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele nominiert. Mit Umut Tohcum (TSG Hoffenheim), Jens Castrop (1. FC Nürnberg) und Armindo Sieb (SpVff Greuther Fürth) wurden drei Spieler zum ersten Mal für die U 21 nominiert. Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), zuletzt Stammkraft bei der U 21, fehlt bei den Spielen, da Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn erstmals für den Kader der A-Nationalmannschaft nominiert hat. Zudem fehlen Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Leandro Morgalla (RB Salzburg) und Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fürth) verletzungsbedingt.

Wie läuft es für das DFB-Team in der EM-Qualifikation?

Mit vier Siegen aus vier Spielen steht die deutsche U 21-Nationalmannschaft an der Tabellenspitze der EM-Qualifikationsgruppe D. Zum Auftakt am 12. September gewann die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo 3:0 im Kosovo. Darauf folgte am 13. Oktober ein 3:2-Auswärtssieg in Sofia, bei dem Dortmunds Youssoufa Moukoko mit drei Toren die U 21 im Alleingang zum Sieg schoß. Im ersten Heimspiel der Qualifikation gewann die U 21 in Paderborn 4:1 gegen Estland. Beier und Moukoko schoßen die ersten beiden Tore, Debütant Rocco Reitz traf zudem doppelt für die DFB-Auswahl. Am 21. November setze sich der DFB-Nachwuchs nach Rückstand noch 3:1 gegen Polen durch. Für die U 21 trafen in der zweiten Halbzeit Eric Martel, Nick Woltemade und Merlin Röhl.

Hinter Deutschland liegt Polen mit ebenfalls zwölf Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, auf dem dritten Platz steht Bulgarien mit neun Punkten. Zunächst auf dem sechsten Platz rangiert Israel, das allerdings erst drei Spiele ausgetragen hat. Nach dem Terrorangriff auf das Land am 7. Oktober wurden Israels Partien verlegt.

Für die EM-Endrunde 2025 in der Slowakei qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei EM-Teilnehmer zu bestimmen.

Was sonst noch zu sagen wäre

Zum Spiel gegen den Kosovo sagt Antonio Di Salvo: "Gegen den Kosovo brauchen wir eine hochkonzentrierte und vor allem geduldige Leistung - das hat uns bereits das Hinspiel gezeigt, in dem es lange 0:0 stand und wir erst spät zum Torerfolg kamen."

Im Hinspiel setzte sich das DFB-Team 3:0 (0:0) im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina durch. Dortmunds Youssoufa Moukoko brachte die U 21 mit einem Doppelpack (74., 78.) auf die Siegerstraße, Kiels Colin Noah Kleine-Bekel traf kurz vor dem Schlusspfiff (89.) zum Endstand.

Die Fan-Infos zum Spiel

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans vor Ort wichtig ist, ist in den Fan-Infos des DFB zum Kosovo-Spiel zu finden.

