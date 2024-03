U 21-EM-Qualifikation: Deutschland gegen Israel live im TV

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft steht das zweite EM-Qualifikationsspiel im Jahr 2024 an. Im Leuna-Chemie-Stadion in Halle/Saale trifft die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am Dienstag (ab 18 Uhr) auf Israel. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel in einem kurzen FAQ zusammen.

Wo ist das Spiel live zu sehen?

ProSieben MAXX überträgt das Qualifkationsspiel für die Europameisterschaft 2025 in der Slowakei live ab 18 Uhr. ProSieben MAXX überträgt alle Spiele der deutschen U 21 um DFB-Trainer Antonio Di Salvo live.

Gibt es noch Tickets?

Für das Aufeinandertreffen mit Israel in Halle/Saale am 26. März (ab 18 Uhr) sind noch Karten im DFB-Ticketshop verfügbar.

Wer steht im deutschen U 21-Kader?

Antonio Di Salvo hat 23 Spieler für die beiden EM-Qualifikationsspiele nominiert. Mit Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim), Jens Castrop (1. FC Nürnberg) und Armindo Sieb (SpVgg. Greuther Fürth) wurden drei Spieler zum ersten Mal für die U 21 nominiert. Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), zuletzt Stammkraft bei der U 21, fehlt bei den Spielen, da er erstmals für den Kader der A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Zudem fehlen Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Leandro Morgalla (RB Salzburg) und Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fürth) verletzungsbedingt.

Wie läuft es für das DFB-Team in der EM-Qualifikation?

Mit vier Siegen aus fünf Spielen und 13 Punkten steht die deutsche U 21-Nationalmannschaft aktuell auf Platz zwei der EM-Qualifikationsgruppe D hinter Polen (15), das allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen hat. Zum Auftakt am 12. September gewann die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo 3:0 im Kosovo. Darauf folgte am 13. Oktober ein 3:2-Auswärtssieg in Sofia, bei dem Dortmunds Youssoufa Moukoko mit drei Toren die U 21 im Alleingang zum Sieg schoß. Im ersten Heimspiel der Qualifikation gewann die U 21 in Paderborn 4:1 gegen Estland. Beier und Moukoko schoßen die ersten beiden Tore, Debütant Rocco Reitz traf zudem doppelt für die DFB-Auswahl. Am 21. November setzte sich der DFB-Nachwuchs nach Rückstand noch 3:1 gegen Polen durch. Für die U 21 trafen in der zweiten Halbzeit Eric Martel, Nick Woltemade und Merlin Röhl. Am vergangenen Freitag ließ das Team beim torlosen Remis gegen Kosovo erstmals Punkte liegen. Für die EM-Endrunde 2025 in der Slowakei qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei EM-Teilnehmer zu bestimmen.

Was sonst noch zu sagen wäre

Es ist der erste Vergleich im Israel im Rahmen der laufenden EM-Qualifikation. Gegen alle anderen Gegner hat die DFB-Elf schon mindestens einmal gespielt.

Allerdings kreuzten sich die Wege der beiden Auswahlteams insgesamt schon elfmal und allein dreimal im Rahmen des letzten EM-Zyklus. Dabei gewann die DFB-Auswahl in der Qualifikation zweimal knapp: 3:2 in Paderborn dank zweier später Treffer von Kevin Schade und Jonathan Burkardt sowie 1:0 im Rückspiel in Petah Tikva. Bei der EM-Endrunde 2023 trennten sich die Teams 1:1.

