U 21-EM: Mit Florian Wirtz ins Viertelfinale

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft startet mit Bayer Leverkusens Youngster Florian Wirtz in der Startelf ins EM-Viertelfinale gegen Dänemark (ab 21 Uhr, live auf ProSieben). Der 18-jährige Wirtz war in der Vorrunde nicht beim Team, er war von Bundestrainer Joachim Löw in den A-Kader eingeladen worden.

DFB-Trainer Stefan Kuntz nimmt im ungarischen Szekesfehervar zudem eine weitere Änderung im Vergleich zum abschließenden Gruppenspiel Ende März gegen Rumänien vor: Anton Stach von Bundesligaaufsteiger SpVgg Greuther Fürth rückt in die erste Elf.

Die deutsche Startelf: Dahmen - Vagnoman, Raum, Schlotterbeck, Pieper, Wirtz, Maier (K), Nmecha, Berisha, Baku, Stach.