Die Spannung steigt: In drei Wochen startet die U 21 in die EM-Gruppenphase

U 21-EM: Alles, was man wissen muss

In drei Wochen ist es soweit, die vorverlegte U 21-Europameisterschaft startet in Ungarn und Slowenien. Erstmals werden dort 16 Mannschaften an der Endrunde teilnehmen, wobei die Gruppenphase und K.o.-Runde zeitlich getrennt durchgeführt werden. Für die U 21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), die sich 2009 und 2017 zum Europameister krönte, ist es die 13. Teilnahme an einer Endrunde.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie hat sich das UEFA-Exekutivkomitee dazu entschlossen, die U 21-EM in zwei Phasen aufzuteilen. Entsprechend findet vom 24. bis 31. März 2021 die Gruppenphase mit 16 Teams in vier Gruppen statt. Die Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Runde, die vom 31. Mai bis 6. Juni 2021 ausgetragen wird.

In Anbetracht der Pandemie und der dazugehörigen Hygienemaßnahmen wird die Gruppenphase der U 21-Europameisterschaft ohne Zuschauer im Stadion stattfinden. Was die K.o.-Runde betrifft, wird die Lage in den Gastgebernationen weiterhin beobachtet und eine Entscheidung über mögliche Zuschauer in Abstimmung mit dem slowenischen und ungarischen Verband sowie den zuständigen Behörden getroffen.

Deutschland in Gruppe A

Wie die Auslosung am 10. Dezember 2020 in Nyon ergeben hat, trifft Deutschland in Gruppe A auf Gastgeber Ungarn, Rumänien und die Niederlande. Die zeitgenauen Ansetzungen sehen wie folgt aus:

24. März 2021, 21 Uhr: Ungarn - Deutschland (Székesfehérvar - Aréna Sóstó, live auf ProSieben)

27. März 2021, 21 Uhr: Deutschland - Niederlande (Székesfehérvar - Aréna Sóstó, live auf ProSieben)

30. März 2021, 18 Uhr: Deutschland - Rumänien (Budapest - Bozsik Aréna, live auf ProSieben)

Übertragen werden die Partien mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf ProSieben, die sich erstmalig die Übertragungsrechte einer Fußball-Europameisterschaft sicherten. Alle weiteren Begegnungen der U 21-EM werden bei ProSiebenMAXX und ran.de zu sehen sein.

Die Bekanntgabe des Kaders der deutschen U 21-Mannschaft wird am 15. März stattfinden. Für Trainer Stefan Kuntz stehen dabei die Spieler zur Auswahl, die am oder nach dem 1. Januar 1998 geboren sind. Die meisten Spiele für das U 21-Team haben in der Altersklasse Lukas Nmecha (14 Einsätze, 8 Tore), Arne Maier (12 Einsätze, 1 Tor) und Salih Özcan (11 Einsätze, 1 Tor) absolviert.

Gruppensieg in der Qualifikation

Auf dem Weg zur Endrunde der U 21-Europameisterschaft konnte die DFB-Elf überzeugen. In der Qualifikation setzte sich die Mannschaft von Stefan Kuntz mit 18 Punkten aus acht Spielen und fünf Punkten Vorsprung als Gruppensieger durch. In der Bilanz stehen dabei sechs Siege und zwei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 22:10.

Bei den vergangenen EM-Turnieren konnte die U 21-Auswahl zuletzt zweimal das Finale erreichen. In beiden Endspielen hieß der Gegner Spanien. Während sich die deutsche Mannschaft bei der EM 2017 1:0 (1:0) durchsetzen konnte, musste man sich im Finale der EM 2019 den Spaniern 1:2 (0:1) geschlagen geben.

[ll]