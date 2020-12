U 21-EM 2021 wird am Donnerstag ausgelost

Am Donnerstag (ab 15 Uhr, live auf uefa.com) wird in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon die Gruppenphase der U 21-EM 2021 in Ungarn und Slowenien ausgelost. Die deutsche U 21-Nationalmannschaft befindet sich dabei zusammen mit Europameister Spanien, Frankreich und England in Topf eins der vier stärksten Teams. Als Gruppenköpfe gesetzt sind in Gruppe A und B die beiden Co-Gastgeber Ungarn und Slowenien aus Topf vier, mit dem die Ziehung auch beginnen wird.

Erstmals sind bei der EURO 16 Mannschaften für die Endrunde qualifiziert, die wegen der Corona-Pandemie in zwei Stufen ausgetragen wird. In der Vorrunde mit vier Gruppen vom 24. bis 31. März 2021 qualifizieren sich die Gruppensieger und -zweiten für die K.o-Runde, die vom 31. Mai bis 6. Juni 2021 ausgetragen wird.

Die Lostöpfe

Topf 1: Spanien, Deutschland, Frankreich, England

Topf 2: Italien, Dänemark, Portugal, Niederlande

Topf 3: Rumänien, Kroatien, Tschechische Republik, Russland

Topf 4: Schweiz, Island, Slowenien, Ungarn.