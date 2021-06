U 21: Die Heimatvereine der EM-Finalisten

Die U 21-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft im Finale. Das Team zeigt Herz, kämpft leidenschaftlich und präsentiert sich als verschworene Einheit. Nach dem Halbfinalsieg gegen die Niederlande sprach Trainer Stefan Kuntz den Werdegang seiner Spieler an: "Die Jungs sind in Amateurvereinen groß geworden, dann in die Nachwuchsleistungszentren gegangen und haben das Herz am rechten Fleck."

In kleinen Klubs die ersten Schritte gemacht, in den Leistungszentren der Bundesligaklubs ausgebildet und jetzt im Finale der U 21-EURO. Wir haben nachgeschaut, wo die fußballerischen Wurzeln der 23 EM-Finalisten liegen.

Finn Dahmen (FC 34 Bierstadt)

Lennart Grill (SpVgg Nahbollenbach)

Markus Schubert (SV Lok Nossen)

Paul Jaeckel (Eisenhüttenstädter FC Stahl)

Ismail Jakobs (BC Bliesheim)

Lars Lukas Mai (Dynamo Dresden)

Amos Pieper (FC Nordkirchen)

David Raum (TuSpo Nürnberg)

Nico Schlotterbeck (SG Weinstadt)

Josha Vagnoman (SC Poppenbüttel)

Karim Adeyemi (TSV Forstenried)

Shinta Appelkamp (Mitsubishi Yowa)

Ridle Baku (1. FSV Mainz 05)

Mergim Berisha (FC Red Bull Salzburg)

Jonathan Burkardt (SV Darmstadt 98)

Niklas Dorsch (1. FC Baiersdorf)

Vitaly Janelt (Bargfelder SV)

Mateo Klimowicz (JSG Bergfeld/Parsau/Tülau)

Arne Maier (Ludwigsfelder FC)

Lukas Nmecha (Manchester City)

Salih Özcan (SC West Köln)

Anton Stach (Buchholzer FC)

Florian Wirtz (SV Grün-Weiß Brauweiler)

