U 21 bereitet sich in Südtirol auf EM vor

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft reist zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) in bekannte Gefilde. Vom 10. bis 18. Juni wird die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo in Prad in Südtirol ihre Zelte aufschlagen und von dort aus nach Georgien aufbrechen. Gastgeber wird das im Umgang mit professionellen Fußballmannschaften erfahrene Garden Park Hotel sein. Ein verheißungsvolles Omen: Bereits im Vorfeld des EM-Triumphes 2021 holte sich die DFB-Auswahl den letzten Feinschliff in Südtirol. Deutschland startet am 22. Juni in Georgien gegen Israel in die Gruppenphase.

Trainer Antonio Di Salvo blickt mit Vorfreude auf die EM-Vorbereitung: "Südtirol und die Menschen vor Ort haben sich sowohl 2019 und 2021 als perfekter Gastgeber präsentiert. Mit dem Garden Park Inn im Vinschgau werden wir eine Hotelanlage bewohnen, die uns beste Rahmenbedingungen bietet. Wir wollen die Zeit nutzen, um uns intensiv auf die herausfordernden Aufgaben in Bulgarien und Georgien vorzubereiten. In den vergangenen Jahren ist es uns in Südtirol gelungen, den Grundstein für spätere Erfolge zu legen – darauf hoffe ich auch dieses Mal."

Joti Chatzialexiou: "Das gute Omen nutzen"

Rafael Alber, Bürgermeister der Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch, sagt: "Wir freuen uns riesig, dass die deutsche U 21-Nationalmannschaft erstmals das Trainingslager in unserer Gemeinde abhält. Für den gesamten Vinschgau ist dies eine große Aufwertung und eine Ehre, den amtierenden U 21-Europameister begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, mit der Unterkunft und den Trainingsanlagen optimale Rahmenbedingungen schaffen zu können, damit sich die Mannschaft von Antonio Di Salvo wohlfühlt und sich bestens auf die bevorstehende EM vorbereiten kann."

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, fügt hinzu: "Wir sind überzeugt, die passende Anlage für eine optimale Vorbereitung ausgewählt zu haben. Mannschaften wie Parma Calcio oder US Sassuolo, die hier schon trainiert haben, sprechen für die Erfahrung des Hotelteams und sind ein Indiz für dessen Qualität. Außerdem ist das Vinschgau ja auch seit Jahren das Urlaubsziel der Wahl unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir wollen das gute Omen nutzen und im Anschluss erneut ein erfolgreiches Turnier spielen."

Die U 21 hatte sich als Sieger der Qualifikationsgruppe B für die Europameisterschaft qualifiziert. Der Titelverteidiger gewann neun von zehn Spielen und verwies dadurch Auftaktgegner Israel auf Tabellenplatz zwei. In der EM-Gruppe C wird sich das DFB-Team zudem mit der Tschechischen Republik und England messen. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale. Ab dieser Runde spielen die Mannschaften den Sieger im K.o.-System aus.

[jf]