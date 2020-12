U 21 bei EURO gegen Ungarn, Rumänien und Niederlande

Die U 21-Nationalmannschaft bekommt es in der Gruppe A der EURO 2021 in Ungarn und Slowenien mit den Gastgebern aus Ungarn, den Niederlanden und Rumänien zu tun. Dies ergab die Auslosung der Vorrunde in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Die deutschen Gruppenspiele finden demnach in Székesfehérvár und Budapest statt.

Erstmals sind bei der EM 16 Teams für die Endrunde qualifiziert, die wegen der Corona-Pandemie in zwei Stufen ausgetragen wird. In der Vorrunde mit vier Gruppen vom 24. bis 31. März 2021 qualifizieren sich die Gruppensieger und -zweiten für die K.o-Runde, die vom 31. Mai bis 6. Juni 2021 ausgetragen wird.

Auftakt gegen Gastgeber

Den Auftakt macht die Partie am 24. März 2021 gegen Ungarn in Székesfehérvár, bevor es an gleicher Stelle am 27. März gegen die Niederlande geht. Den Abschluss der Gruppe bildet das Aufeinandertreffen mit Rumänien am 30. März in Budapest. Die genauen Anstoßzeiten werden in Kürze festgelegt.

Das Endspiel steigt am 6. Juni in Ljubljana.

[dfb]