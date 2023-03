U 21: Asta und Schmidt für Thiaw und Bauer nachnominiert

Malick Thiaw (AC Mailand) und Maximilian Bauer (FC Augsburg) stehen für die anstehenden Partien der deutschen U 21-Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. Während Thiaw von Hansi Flick in die A-Nationalmannschaft berufen wurde, fehlt Bauer verletzungsbedingt. Als Ersatz hat U 21-Coach Antonio Di Salvo Simon Asta (SpVgg Greuther Fürth) und Kenneth Schmidt (SC Freiburg) nachnominiert.

Am kommenden Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) trifft die U 21 in der Frankfurter PSD Bank Arena auf Japan. Vier Tage später, am 28. März (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX), spielt das Team in Sibiu gegen Rumänien. Hier gibt es noch Tickets für das Japan-Spiel.