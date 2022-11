U 20 zum Jahresabschluss gegen Portugal

Topspiel zum Jahresabschluss: Die deutsche U 20-Nationalmannschaft spielt in ihrem letzten Länderspiel 2022 heute (ab 18 Uhr, live auf DFB-TV) in der GGZ-Arena in Zwickau gegen Portugal.

"Wir haben Portugal noch nicht in letzter Instanz analysiert", sagt DFB-Trainer Hannes Wolf. "Aber das sind natürlich zwei große Nationen, die gegeneinander spielen. Deutschland gegen Portugal ist immer ein Topduell, insofern haben wir noch mal ein Highlight zum Schluss, das wir dann auch erfolgreich bestreiten wollen."

Nach dem Remis in der Tschechischen Republik und dem knappen Sieg gegen Norwegen markiert das Duell gegen Portugal den Abschluss des aktuellen Lehrgangs der U 20-Männer - und des Kalenderjahres.