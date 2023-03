U 20 verliert Klassiker in England

Die deutschen U 20-Männer haben ihr Auswärtsspiel in England 0:2 (0:1) verloren. Die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf geriet in der 35. Minute durch Samuel Iling-Junior von Juventus Turin in Rückstand, der nach der Pause (58.) den Doppelpack schnürte.

Bereits am Montag (ab 15 Uhr) kann sich die DFB-Auswahl in ihrem Gastspiel gegen Gastgeber Italien in Prato in seinem letzten Länderspiel der Spielzeit rehabilitieren.