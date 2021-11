U 20 unterliegt Frankreich nach Führung

Die deutschen U 20-Frauen haben ihre Auftaktpartie gegen Frankreich beim Costa Daurada Trophy Tournament gegen Frankreich 1:2 (1:1) verloren. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter trifft im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers in Salou bereits am Sonntag (ab 12 Uhr) auf Gastgeber Spanien und am Dienstag (ab 17 Uhr) auf Mexiko.

In einem insgesamt hochklassigen Spiel gelang der deutschen Auswahl ein erfolgreicher Start, Sophie Weidauer markierte in der 15. Spielminute per verwandeltem Elfmeter den Führungstreffer. Die Französinnen blieben ruhig und erzielten noch in Hälfte eins in Person von Inés Benyahia (27.) den Ausgleich. Nach der Pause konnten beide Teams spielerisch überzeugen. Ein weiteres Tor fiel zunächst nicht, ehe Yrma Issa (81.) in der Schlussphase doch noch der 2:1-Siegtreffer für Frankreich gelang.

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, gehen früh in Führung", sagte Trainerin Kathrin Peter. "Die Gegentore fangen wir dann allerdings nach individuellen Fehlern. Wir haben viele Dinge schon gut umgesetzt und konnten wichtige Erkenntnisse für den nächsten Test am Sonntag gegen Spanien mitnehmen."

[dfb]