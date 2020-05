U 20- und U 17-WM terminiert

Die FIFA hat heute die Turnierzeiträume für die U 20-Frauen- und U 17-Juniorinnen-Weltmeisterschaften bekanntgegeben. Nach einer eingehenden Beurteilung der Corona-Pandemie seitens der FIFA-COVID-19-Arbeitsgruppe und den FIFA-Konföderationen wurde festgelegt, dass die U 20-WM vom 20. Januar bis 6. Februar 2021 in Costa Rica und Panama stattfindet. Die U 17-Weltmeisterschaft wird vom 17. Februar bis zum 7. März 2021 in Indien ausgetragen.

Die vier bestplatzierten Mannschaften der letztjährigen U 19-Europameisterschaft in Schottland haben sich für die U 20-Weltmeisterschaft in Costa Rica und Panama qualifiziert. Neben Spanien und den Niederlanden werden Europameister Frankreich und Vizeeuropameister Deutschland an dem Endrundenturnier in Zentralamerika teilnehmen. Die Weltmeisterschaft ist das erste FIFA-Nachwuchsturnier, das in zwei Ländern stattfindet. Spielberechtigt sind Spielerinnen aus dem 2000er Jahrgang und jünger.

Peter: "Ich bin froh, ein konkretes Ziel vor Augen zu haben"

U 20-Trainerin Kathrin Peter sagt: "Ich bin sehr froh darüber, dass wir nun den Termin für die U 20-Weltmeisterschaft kennen und damit auch zeitlich ein konkretes Ziel vor Augen haben, auf das wir uns fokussieren und vorbereiten können. Und, dass ich meine Spielerinnen, sofern es die gesundheitlichen und hygienischen Richtlinien, sowie die behördlichen Verfügungslagen zulassen, wieder auf dem Platz und nicht nur in Videokonferenzen sehen werde."

Für die U 17-Weltmeisterschaft in Indien haben sich die deutschen U 17-Juniorinnen (2003er-Jahrgang) noch nicht qualifiziert. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus‘ wurden nach der Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees, alle Fußballspiele und Turniere in Europa zu verschieben, auch das EM-Qualifikationsturnier sowie die Europameisterschaft der U 17-Juniorinnen bis auf Weiteres verschoben. Nur die Erstplatzierten der sieben Gruppen qualifizieren sich für die EM-Endrunde, die im Mai in Schweden stattgefunden hätte. Bei der Europameisterschaft geht es dann um die drei europäischen Startplätze für die U 17-Weltmeisterschaft in Indien. Ein neuer Termin für das EM-Qualifikationsturnier und die Endrunde wurde seitens UEFA noch nicht kommuniziert.