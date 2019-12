U 20 trifft in Norderstedt auf Polen

Drittes und viertes Spiel für DFB-Trainer Manuel Baum. Für die deutsche U 20-Nationalmannschaft steht heute (ab 18 Uhr) zunächst im Edmund-Plambeck-Stadion zu Norderstedt das Länderspiel gegen Polen an, am Sonntag (ab 15 Uhr) folgt in der Tissot Arena in Biel das Duell gegen Gastgeber Schweiz.

"Nachdem wir im September sehr erfolgreich mit der U 20 in die Saison gestartet sind, wollen wir diese Leistung nun bestätigen", sagt Baum. "Wir freuen uns auf das Spiel in Norderstedt und hoffen, dass uns das Hamburger Publikum zahlreich unterstützt."

Vor der Winterpause steht für die U 20 am 18. November noch das Auswärtsspiel in Aveiro gegen die portugiesische Auswahl auf dem Programm.