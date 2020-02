U 20: Tickets für Länderspiel in Erfurt ab sofort erhältlich

Fünf Spiele, vier Siege - die deutsche U 20-Nationalmannschaft blickt auf eine erfolgreiche Hinrunde 2019/2020 zurück. Nun startet das Team von DFB-Trainer Manuel Baum in das neue Jahr - und das mit einem Klassiker. Am Freitag, den 27. März 2020, treffen die DFB-Junioren auf Italien. Gespielt wird im Steigerwaldstadion in Erfurt. Der Anpfiff ertönt um 18.15 Uhr, ProSieben Maxx und RAN.DE übertragen das Länderspiel live. Für die Heimpartie sind ab sofort die Eintrittskarten erhältlich - sowohl online via dfb.reservix.de als auch vor Ort in der Region.

"Wir wollen den Schwung und die Leidenschaft aus unseren bisherigen Länderspielen mitnehmen", sagt DFB-Coach Manuel Baum, der die U 20-Auswahl seit Juli 2019 betreut. "Auch im Jahr 2020 haben wir uns viel vorgenommen. Die Spieler sind dabei, sich im Profifußball festzukrallen und können die Erfahrungen auf hohem internationalen Niveau dafür nutzen. Mit Italien treffen wir gleich zu Beginn auf einen starken Gegner, der uns alles abverlangen wird. Daher ist es umso schöner, dass wir vor heimischem Publikum antreten. Das motiviert jeden Spieler nochmal ein paar Prozent mehr, zumal wir in Erfurt ein gutes Stadion mit tollen Bedingungen für dieses Länderspiel vorfinden."

Sitzplatz-Tickets ab fünf Euro verfügbar

Der DFB verkauft verschiedene Tickets zwischen fünf und acht Euro. Die Übersicht:

Sitzplatz (Vollzahler, überdacht): 8,00 Euro

Sitzplatz (Ermäßigung, überdacht): 5,00 Euro

Alle Tickets können direkt online unter dfb.reservix.de bestellt werden. Darüber hinaus bietet der DFB in Kooperation mit dem Thüringer Fußball-Verband (TFV) die begehrten Jugendsammelbestellungen an für Gruppen und Vereine ab fünf Personen. Folgende Kategorie ist somit ebenfalls über dfb.reservix.de buchbar:

Jugendsammelbestellung Sitzplatz: 2,00 Euro

Zudem werden die Karten auch an allen bekannten Reservix- und ADticket-Vorverkaufsstellen angeboten. In Erfurt sind dies unter anderem:

Tourismus und Marketing GmbH, Benediktplatz 1, 99084 Erfurt

Karstadt Sports Erfurt, Anger 2, 99084 Erfurt

Orange Jungle Erfurt, Pergamentergasse 21, 99084 Erfurt

[dfb]