U 20 testet heute in Tschechien

Für die deutschen U 20-Männer beginnt heute die Rückkehr auf den Platz im Rahmen des Lehrgangs vom 29. August bis 7. September in Sachsen. In der Chance Arena in Jablonec geht es ab 16.30 Uhr gegen Gastgeber Tschechien. Dafür hat DFB-Trainer Christian Wörns einen 27-köpfigen Kader nominiert.

"Wir empfinden eine große Vorfreude beim Trainerstab, dem Funktionsteam und den Spielern, dass endlich wieder offizielle Länderspiele ausgetragen werden können", sagt Wörns. "Wir haben die interessante Aufgabe, den 2001er-Jahrgang mit dem von 2002 zu verschmelzen. Gleichzeitig stehen wir in kontinuierlicher Abstimmung mit der U 21, die neben den Spielern des Jahrgangs 2000 ebenso auf den 2001er-Jahrgang zurückgreift. Die U 20-Spielrunde, die mit sieben Spielen in dieser Saison unseren Kalender bestimmt, ist hoch attraktiv für alle im Team, dabei aber besonders für die Spieler, weil wir uns mit einigen der Top-Mannschaften Europas wie z. B. Italien, England oder Portugal messen dürfen. Ergänzt wird die Spielrunde durch ein Freundschaftsspiel gegen Frankreich in Clairefontaine. Ich bin überzeugt davon, dass unseren Spielern eine Top-Grundlage geboten wird, sich durch den Vergleich mit den Besten weiter zu entwickeln und sich in den Vordergrund zu spielen, um so Aufmerksamkeit und Interesse bei der U 21 oder vielleicht ja sogar bei der A-Mannschaft zu erzeugen."

Im Rahmen des Lehrgangs wird die U 20 auch noch ein weiteres Länderspiel absolvieren. Am Montag (ab 15 Uhr) ist die norwegische U 20-Nationalmannschaft in Zwickau zu Gast. Im Verlauf des Jahres stehen für die U 20-Männer noch zwei weitere Lehrgänge mit Länderspielen gegen Polen und Rumänien vom 3. bis 13. Oktober und vom 7. bis 16. November gegen Frankreich und Portugal an.