U 20 testet gegen Portugal

Mit zwei Remis startete die deutsche U 20-Nationalmannschaft im September in die neue Saison, nun stehen zwei weitere Länderspiele bevor. Für die beiden Duelle heute (ab 16 Uhr) in Portugal und am Montag (ab 18 Uhr) gegen Tschechien hat DFB-Trainer Hannes Wolf, der nach einem Intermezzo als Assistenztrainer bei der A-Nationalmannschaft zur U 20 zurückkehrt, drei Torhüter und 20 Feldspieler berufen.

Die Startelf: Ernst - Rothe, Blank, Collins, Oliveira - Damar, Castrop, Tohumcu - Kabasayi, Topp, Diehl

"Wir freuen uns auf die Spiele in Portugal und gegen Tschechien", so Wolf. "Unser Ziel ist es, jeden Spieler wieder einen Schritt auf seinem Weg weiterzubringen. Und natürlich wollen wir in beiden Spielen unsere beste Leistung zeigen und sie auch gewinnen."

[dfb]