U 20 testet gegen Norwegen

Der Auftakt ins Länderspieljahr ist der U 20-Nationalmannschaft am vergangenen Donnerstag mit dem 2:0 in der Tschechischen Republik gelungen. Heute (ab 15 Uhr, live auf ProSiebenMAXX) folgt in der GGZ-Arena in Zwickau der zweite Auftritt gegen Norwegen.

Christian Wörns, der gegen die starken Tschechen nur die fehlende Konsequenz vor dem Tor bemängelt hatte, erwartet auch gegen die Skandinavier ein schweres Spiel. "Norwegen funktioniert traditionell als Mannschaft sehr gut", sagt der DFB-Trainer. "Sie wird wahrscheinlich tiefer stehen. Die Spieler sind taktisch sehr gut ausgebildet, das wird sicherlich kein Zuckerschlecken. Aber wir werden versuchen, eine gute Mannschaft aufs Feld zu schicken."