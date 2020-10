U 20 startet in Frankreich in die Saison

DFB-Trainerin Kathrin Peter geht mit einem 25-köpfigen Aufgebot in die beiden ersten Länderspiele der Saison 2020/2021, neun weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit. Der deutsche U 20-Nachwuchs trifft im Rahmen eines Lehrgangs in Freiburg zunächst am 23. Oktober (ab 16 Uhr) im französischen Illzach auf Frankreich. Drei Tage später, am 26. Oktober (ab 16 Uhr), gastiert die DFB-Auswahl an selber Stelle erneut beim deutschen Nachbarn. Mit jeweils vier Akteurinnen stellen die SGS Essen und der 1. FFC Turbine Potsdam die meisten Spielerinnen im Aufgebot.

"Nach langer Pause freuen wir uns sehr, unsere U 20 wieder beisammenzuhaben", sagt Peter. "Mit den beiden angesetzten Freundschaftsspielen gegen Frankreich wollen wir grenznah in zwei Spielen auf Topniveau testen. Wir hoffen natürlich sehr, dass die Lage in der Region im Hinblick auf Corona stabil bleibt und die Spiele wie geplant stattfinden können."

[dfb]