U 20 spielt in Polen Remis

Die U 20-Nationalmannschaft ist auch im dritten Spiel der Länderspielsaison ungeschlagen geblieben. In Rzeszow trennte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns 0:0 von Gastgeber Polen.

"Es war das erwartet harte und intensive Spiel. Die Polen waren sehr kampfstark, doch wir haben gut dagegengehalten. Wir hatten eine gute Struktur und vorne ein paar gute Chancen. Im letzten Spieldrittel hätten wir es zwar besser machen können, aber dennoch bin ich mit den Jungs zufrieden", sagte Wörns. In der zweiten Halbzeit war die deutsche Mannschaft nah dran am Siegtreffer, hatte aber zweimal Pech mit Aluminiumtreffern.

Schon am Montag (ab 15 Uhr) geht es im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam gegen Rumänien weiter. Im November wartet dann der nächste Lehrgang des Jahres mit Duellen gegen Frankreich in Clairefontaine (11. November, ab 11 Uhr) und Portugal (15. November, Spielort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest).