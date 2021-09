Besonders in der zweiten Hälfte ein Aktivposten: Niklas Tauer (r.)

U 20 mit Remis gegen Norwegen

Die deutschen U 20-Männer haben den zweiten Sieg zum Auftakt in die neue Saison verpasst. In der GGZ-Arena in Zwickau trennte sich das Team von DFB-Trainer Christian Wörns von Norwegen 1:1 (1:0). Bayern Münchens Malik Tillman (34.) erzielte die Führung für Deutschland, Oscar Aga (74., Foulelfmeter) glich für die Gäste zum Endstand aus.

Die deutsche Mannschaft war in Zwickau von Beginn an das tonangebende Team, tat sich beim Herausspielen von Chancen aber zunächst schwer. Erst ab Mitte der ersten Hälfte wurde das Wörns-Team druckvoller. Bremens Nick Woltemade hatte in der 27. Minute die große Chance zur Führung, der Kopfball des 1,98 Meter großen Offensivspielers wurde aber von einem Norweger von der Linie gekratzt.

Knauff mit Vorarbeit bem Tillman-Treffer

Deutschland presste die Skandinavier nun höher an, die Belohnung folgte prompt. Dortmunds Ansgar Knauff stibitzte einem Norweger in einer solchen Druckphase den Ball, passte in die Mitte, wo Tillman (34.) nur noch zum 1:0-Halbzeitstand einschieben brauchte.

Auch der zweite Durchgang gehörte den Hausherren. Aus einer sicheren Defensive heraus agierte Deutschland mit sicherem Kombinationsspiel in der norwegischen Gefahrenzone. Woltemade (49.) und der Mainzer Niklas Tauer (56.) verpassten das zweite Tor. Knauff setzte den Ball in der 61. Minute nach toller Balleroberung durch Tauer nur an den Pfosten, beim Nachschuss von Ingolstadts Merlin Röhl parierte Sander Tangvik im norwegischen Tor.

Torwart Schreiber mit starkem Reflex

In der 72. Minute zielte Knauff nach schöner Flanke vom Slowenien-Legionär Robert Voloder von NK Maribor zu ungenau. Auf der Gegenseite fiel dann völlig überraschend der Ausgleich. Austria Wiens Eric Martel ging im Strafraum zu ungeschickt gegen Aga vor, Schiedsrichter Lasse Koslowski (Berlin) entschied auf Strafstoß, den der Gefoulte selbst mit Wucht zum Ausgleich verwandelte. Es war der erste Schuss überhaupt auf das deutsche Tor.

In der 82. Minute zeigte der bislang beschäftigungslose deutsche Keeper Timo Schreiber vom Halleschen FC seine Klasse. Nach einer Standard aus dem Halbfeld wuchtete Torschütze Aga den Ball mit dem Kopf in Richtung Tor, Schreiber tauchte ab und fischte die Kugel mit einem starken Reflex aus der Ecke.

Anfang Oktober geht es für die deutsche U 20 mit einem elftägigen Lehrgang weiter, in dessen Rahmen eine Partie in Polen (7. Oktober) und eine Begegnung mit Rumänien (11. Oktober) auf dem Programm stehen.

[dfb]