U 20 mit Prestigesieg in Portugal

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat im letzten Spiel des Jahres einen Prestigesieg gefeiert. Das Team von DFB-Trainer Manuel Baum setzte sich in Aveiro gegen die hoch gehandelten Portugiesen mit 2:0 (2:0) durch und landete den vierten Erfolg im fünften Saisonspiel. Kilian Ludewig von RB Salzburg (24.) mit seinem Premierentor und Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam (28.) erzielten die Treffer der deutschen Mannschaft.

"Wir wussten, dass wir eine gute Truppe haben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir es so gut hinbekommen. Ich bin stolz auf die Mannschaft", so Debütant Louis Beyer nach der Partie. Sein Trainer pflichtete ihm bei. "Es war ein dominantes Spiel und wir haben verdient gewonnen. Es war ein rundum gelungenes Spiel", so Baum. "Wir haben sehr, sehr viele gute Jungs in der U 20. Es macht echt Spaß!"

Starke erste Hälfte des DFB-Teams

Im Estádio Municipal de Aveiro feierten Gladbachs Beyer und Bayerns Lars Lukas Mai in der Innenverteidigung ihr Debüt in der U 20-Auswahl. Das Duo sah sich in der Anfangsphase jedoch nicht dem erwarteten Ansturm der Gastgeber ausgesetzt. Im Gegenteil: Der deutsche Nachwuchs bestimmte die Partie, verteidigte hoch, lief Portugal früh an und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen.

Die Folge war ein Chancenplus für Deutschland. Der agile Kühn gab in der dritten und 14. Minute die ersten Warnschüsse ab, ehe es Mitte der ersten Hälfte im portugiesischen Tor erstmals einschlug. Kühn flankte nach einem schönen Spielzug an den zweiten Pfosten, wo der mitgelaufene Außenverteidiger Ludewig sehenswert zur verdienten Führung abschloss (24.).

Nur vier Minuten später wurde Jonathan Burkardt von Mainz 05 im Strafraum gefoult. Zum fälligen Elfmeter trat Kühn an, der aus elf Metern zunächst vergab, im Nachschuss dank konsequenten Nachsetzens aber zum 2:0 traf. Von Gastgeber Portugal, bei dem einige U 19-Vizeeuropameister aus dem vergangenen Sommer auf dem Platz standen, war in den ersten 45 Minuten kaum etwas zu sehen. Der deutsche Torhüter Christian Früchtl vom FC Bayern war nahezu beschäftigungslos - was aber auch an der entschlossenen Defensivleistung des gesamten DFB-Teams lag.

Latte rettet für Deutschland

Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff war Heidenheims David Otto in Portugals Hälfte auf und davon, nahm jedoch etwas das Tempo raus und legte ab auf Kühn, dessen Abschluss abgeblockt wurde. In der 52. Minute setzte John Yeboah von VVV Venlo zum Solo an, seinen folgenden Flachschuss parierte Portugals Keeper. Bei der besten Chance für die Gastgeber rettete für Deutschland die Unterkante der Latte nach einem satten Schuss eines Portugiesen (56.) - Früchtl wäre machtlos gewesen.

Im Anschluss übernahm das DFB-Team wieder die Kontrolle über das Spiel und hätte durch Burkardt (62.) und Otto (67.) das Ergebnis noch ausbauen können.

Im neuen Jahr geht es für Baum und sein Team im März mit den Länderspiel-Highlights gegen Italien am 27. März und am 30. März in England (beide live auf ProSieben Maxx und ran.de) weiter.

[dfb]