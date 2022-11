U 20 mit Niederlage zum Jahresabschluss

Die U 20-Junioren haben ihr drittes Spiel des aktuellen Lehrgangs gegen Portugal in der GGZ-Arena (Zwickau) absolviert. Die deutsche Auswahl von DFB-Trainer Hannes Wolf unterlag den Portugiesen vor 1331 Zuschauer*innen 0:1 (0:0).

"Wir haben heute gegen gute Portugiesen gespielt, gerade auch in der ersten Halbzeit hatten sie deutlich mehr Zug zum Tor", fasste Hannes Wolf zusammen."In der zweiten Hälfte sind wir dann auch besser in die Partie gekommen und haben uns einige Chancen erspielt. Ab der 60. Minute waren wir eigentlich am Drücker, konnten aber leider kein Tor erzielen. So ein spätes Tor ist dann natürlich bitter, unverdient war es dann aber auch nicht."

Spätes Tor entscheidet das Spiel

In einer umkämpften Partie startete die deutsche Auswahl verhalten und konnte sich keine zwingenden Torchancen erarbeiten. In der zweiten Hälfte blieb es zunächst eine ausgeglichene Partie, keine Mannschaft konnte sich einen Vorteil erspielen. Erst in der Schlussphase entschied Diego Cabral (86.) das Spiel zugunsten von Portugal.

Nach dem Remis in der Tschechischen Republik und dem knappen Sieg gegen Norwegen markierte das Duell gegen Portugal den Abschluss des aktuellen Lehrgangs der U 20-Männer - und des Kalenderjahres.