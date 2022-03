U 20-Männer im Klassiker gegen Italien

Die deutschen U 20-Männer kommen zum Abschluss ihres Länderspieljahres noch mal in den Genuss zweier Klassiker. Während der letzten Saisonmaßnahme trifft die Mannschaft zunächst heute (ab 17 Uhr) in Ascoli Piceno auf Gastgeber Italien und am kommenden Dienstag (ab 20.30 Uhr) in Colchester auf die Auswahl Englands.

DFB-Trainer Christian Wörns hatte seinen 24-köpfigen Kader für die beiden abschließenden Highlights Mitte März nominiert. Zum Auftakt des Lehrgangs musste die Mannschaft allerdings krankheitsbedingt auf ihren Trainer verzichten. Ihn vertritt Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften beim DFB.

Wörns: "Erfahrungswerte auf höchstem internationalen Niveau"

"Uns steht der letzte gemeinsame Lehrgang mit den Jahrgängen 2001/2002 bevor", sagte Wörns im Rahmen der Kadernominierung. "Umso mehr freuen wir uns auf intensive gemeinsame Tage. Einige unserer Spieler sind schon länger bei der U 21 dabei. Das stimmt mich glücklich - auch im Wissen, dass die Absprache mit Antonio Di Salvo gut funktioniert, wir die Spieler gemeinsam weiterentwickeln und in der U 20 trotzdem einen breiten Kader für die beiden Duelle mit den Topgegnern Italien und England haben. Das werden sicher sehr attraktive Begegnungen, in denen wir maximal gefordert werden. Wenn wir an die guten Auftritte aus dem Vorjahr gegen Frankreich und Portugal anknüpfen, bin ich mir sicher, dass wir unsere Serie ausbauen und weiter ungeschlagen bleiben. So oder so können wir den Jungs mit diesen beiden Spielen noch mal Erfahrungswerte auf höchstem internationalen Niveau auf ihren weiteren Weg mitgeben."

In den bisherigen sechs Länderspielen der Saison blieb die U 20 bei jeweils drei Erfolgen und Unentschieden unbesiegt. Während der letzten Maßnahme im November gelang ein 3:2 in Frankreich sowie ein 1:1 in Portugal.

[dfb]