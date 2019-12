U 20 in Portugal live bei ProSieben MAXX

Spannende Herausforderung zum Jahresabschluss: Die deutsche U 20-Nationalmannschaft spielt heute (ab 19.30 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) in Aveiro gegen Gastgeber Portugal. Für den Vergleich hat U 20-Trainer Manuel Baum zwei Torhüter und 20 Feldspieler ins DFB-Aufgebot berufen - darunter auch die Bundesligaakteure Louis Beyer (Borussia Mönchengladbach), Münir Levent Mercan (Schalke 04), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05), Benjamin Goller (Werder Bremen) und Lars Lukas Mai (Bayern München).

Die deutsche Startelf: Früchtl - Ludewig, Beyer, Mai, Czyborra - Mercan, Baack - Yeboah, Kühn, Burkardt - Otto.

DFB-Trainer Baum, der die U 20-Nationalmannschaft seit dem 1. Juli 2019 betreut, möchte den Schwung mitnehmen: "Die Jungs haben es bislang gut gemacht, bringen die deutschen Tugenden auf den Platz und wachsen stets schnell zu einer Einheit zusammen. Da wir in dieser Länderspiel-Phase lediglich eine Begegnung absolvieren, bleibt etwas mehr Zeit, um auch unsere Spielidee zu thematisieren. Wir werden uns im Rahmen der Möglichkeiten gut vorbereiten auf diesen starken Gegner. In Portugals Mannschaft stehen einige Spieler, die in der vergangenen Saison Vizeeuropameister im U 19-Bereich wurden."

Die bisherigen Auftritte von Baums U 20-Auswahl liefen erfolgreich: Gegen die Tschechische Republik (4:2), die Niederlande (2:1) und die Schweiz (1:0) gelangen Siege, nur gegen Polen (3:4) unterlag das DFB-Team. Nach dem Jahresabschluss gegen Portugal folgen 2020 mit Italien und England weitere Länderspiel-Höhepunkte.