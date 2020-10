U 20 holt gegen Schweiz ersten Saisonsieg

Der U 20-Nationalmannschaft ist im dritten Länderspiel nach der Corona-bedingten Unterbrechung der erste Sieg gelungen. Gegen die Schweiz kam das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier in Lörrach zu einem 3:1 (2:1). Als Torschützen zeichneten sich dabei Antonis Aidonis (31.), Lazar Samardzic (38.) und Malik Talabidi (70.) aus.

Das Spiel, das im Rahmen eines Lehrgangs stattfand und als Vorbereitung auf die im November anstehenden Qualifikationsspiele zur U 19-EURO 2020 (Jahrgang 2001) diente, begann mit stürmischen Schweizern. DFB-Keeper Diant Ramaj musste bereits in der zweiten Spielminute sein Können unter Beweis stellen, als er einen Schuss von Orges Bunjaku zum Eckstoß klärte. Auch fünf Minuten später war Ramaj hellwach und verhinderte einen Rückstand.

Verteidiger Aidonis im Stile eines Mittelstürmers

Deutschlands Offensivabteilung setzte sich erstmals in der 13. Minute in Szene, als Samardzic mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze den schweizerischen Torhüter Nils de Mol prüfte. In der Folge entwickelte sich bis zur 30. Minute ein ausgeglichenes Spiel, eher Aidonis für den ersten Jubel im Grüttpark-Stadion sorgte. Nach einer Freistoßhereingabe von der rechten Seite brachte der Innenverteidiger des VfB Stuttgart den Ball im Stile eines Mittelstürmers per eingesprungener Grätsche über die Linie.

Die Schweiz hatte der deutschen Führung jedoch gleich etwas entgegenzusetzen: Bereits zwei Minuten später fiel der Ausgleich durch Filip Frei. DFB-Mittelfeldmann Yannik Engelhardt hatte dabei den Ball unglücklicherweise ins kurze Ecke abgefälscht. Allerdings fanden die deutschen Junioren schnell ins Spiel zurück und drehten das Geschehen noch vor der Pause zu ihren Gunsten. Nach einem schönen Dribbling von Oliver Batista Meier, bei dem er zwei Gegner aussteigen ließ, passte er mit großer Übersicht auf Samardzic, der die Kugel von Links ins lange untere Eck beförderte.

DFB-Team belohnt sich für engagierte Spielweise

Der zweite Durchgang begann ähnlich wie die erste Halbzeit: Wieder waren es die Eidgenossen, die den Weg zum Tor suchten, jedoch ohne zwingende Chancen blieben. Auf der Gegenseite sorgte Batista Meier in der 58. Minute für Torgefahr, als er einen Kopfball nach Flanke von Talabidi knapp neben den rechten Torpfosten setzte.

Das deutsche Team erspielte sich daraufhin mehr und mehr Spielanteile und belohnte sich in der 70. Minute mit dem Treffer zum 3:1. Talabidi war es, der nach einem Eckball von der linken Seite den Ball am Fünfmeterraum unbedrängt mit der Brust annahm und platziert im Gehäuse unterbrachte. Kurz vor Schluss lag ein weiterer deutscher Treffer in der Luft, doch Can Bozdogan und Sebastian Müller scheiterten in der 86. Minute mit einer Doppelchance an Keeper de Mol. So blieb es beim leistungsgerechten 3:1-Heimerfolg für die deutsche Mannschaft.

Die ersten beiden Begegnungen der laufenden Saison hatten die U 20-Junioren im September gegen Dänemark bestritten, waren dabei allerdings ohne Sieg geblieben. Nach einem 1:2 zum Auftakt war das zweite Spiel torlos geendet.

[dfb]