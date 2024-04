U 20 gewinnt klar gegen Kanada

Die deutschen U 20-Frauen haben im zweiten Spiel des Länderspieldoppelpacks in Verl ein 4:0 (2:0) gegen Kanada gefeiert. Am Samstag hatte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Kathrin Peter an gleicher Stelle 0:0 von den USA getrennt. Lisa Baum (2.) und Ilayda Acikgöz (30.) trafen vor 502 Zuschauer*innen in der Sportclub Arena noch vor der Halbzeit, Mara Alber erhöhte in der Schlussphase per Doppelpack (75., 90.+2).

"Nachdem wir gegen die USA schon ein gutes Spiel gemacht haben, aber noch die Tore gefehlt haben, lag heute der Fokus darauf, unsere Pass- und Laufwege zusammenzubringen, um erfolgreich zu sein", sagte Peter. "Das haben wir heute echt gut gemacht. Wir hatten viele gute Hereingaben, eine Vielzahl an Chancen herausgearbeitet und schließlich verdient gewonnen."

Das deutsche Team war vom Anpfiff weg hellwach und durfte schon in der Anfangsphase erstmals jubeln. Nach einer Ecke drückte Baum den Ball im Gewühl aus kurzer Distanz über die Linie. Kurz darauf lag das zweite Tor in der Luft, Ilayda Acikgöz verfehlte die Flanke von Cora Zicai nur um Zentimeter (4.).

Zicai und Platner verpassen doppelt

Danach kämpften sich die Kanadierinnen ins Spiel und hatten in der 18. Minute nach einem missglückten Klärungsversuch von Keeperin Kiara Beck die große Ausgleichschance, doch Amanda Allen setzte den Ball über das leere Tor. Das kanadische Zwischenhoch war aber nur von kurzer Dauer, das deutsche Team übernahm wieder die Kontrolle und belohnte sich mit dem 2:0: Zicai fand nach feinem Dribbling mit ihrer Flanke Acikgöz, die im Nachsetzen traf.

Es folgten Chancen im Minutentakt: Zunächst wurde Zicai im Strafraum am Abschluss gestört (37.), dann traf Pauline Platner nach Zicais Flanke nur den Pfosten (38.). Und auch Alber (40.) sowie erneut Platner (41.) und Zicai (45.) verpassten das dritte Tor knapp.

Hoppe rettet, Alber erhöht

Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Teams fleißig aus, der Spielfluss ging so etwas verloren. Die erste Chance hatte Deutschland durch Alara Şehitlers Fernschuss, den die kanadische Keeperin Noelle Henning übers Tor lenkte (48.). Danach verstärkten die Gäste aber ihre Offensivbemühungen und kamen durch Nyah Roses Schrägschuss (55.) zu einer ersten guten Gelegenheit. Wenig später rettete die im deutschen Tor eingewechselte Paula Hoppe im Eins-gegen-Eins gegen Renee Watson (56.).

Doch die deutsche Elf gestaltete die Partie in der Folge wieder ausgeglichen und kam selbst zunächst wieder zu Halbchancen. Doch es wurde wieder dominanter und gefährlicher aus deutscher Sicht: Zunächst verfehlte die eingewechselte Jella Veit das Tor per Kopf nur knapp (73.). Wenig später klappte es dann besser: Marie Steiner marschierte über das halbe Spielfeld und bediente Alber perfekt. Die Angreiferin traf per Kopf in der Nachspielzeit auch zum Endstand.

[dfb]