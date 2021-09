U 20 gewinnt 2:0 in Tschechien

Perfekter Saisonstart: Die deutsche U 20-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns setzte sich in der Chance Arena in Jablonec 2:0 (0:0) gegen die Tschechische Republik durch.

Greuther Fürths Simon Asta in der 70. Minute und Nick Woltemade von Werder Bremen in der 75. Minute per Foulelfmeter sorgten für den Erfolg für die deutsche Mannschaft.

Wörns: "Haben die Jungs sehr gut gemacht"

"Wir haben verdient gewonnen, das haben die Jungs heute sehr gut gemacht", sagte Wörns nach der Partie, sah aber auch noch Luft nach oben. "Wir müssen im Abschluss konsequenter sein, wir hätten noch das 3:0 oder 4:0 nachlegen können. Daran müssen wir arbeiten. Aber wir mussten gegen die Tschechen unheimlich arbeiten. Die haben gekämpft und bei unserem Umschaltspiel immer wieder auch Fouls gezogen. Es war ein hartes Spiel und ein Arbeitssieg."

Deutschland bewies über die 90 Minuten gesehen die reifere Spielanlage, hatte mehr Spielanteile und erarbeitete sich auch mehr Chancen. Doch bis etwas Zählbares dabei herauskam, dauerte es bis zur 70. Minute. Das DFB-Team drängte die Tschechen weit zurück und spielte Powerplay vor dem gegnerischen Tor.

Asta und Woltemade treffen

Asta bekam nach einem Abpraller den Ball und setzte die Kugel aus rund 17 Metern trocken und flach ins linke Eck. Nur fünf Minuten später entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter für das Wörns-Team. Woltemade übernahm Verantwortung und erzielte das 2:0.

Für die deutsche U 20 war es nach fast einem Jahr coronabedingter Pause die Rückkehr auf dem Platz. Im Rahmen des Lehrgangs in Sachsen trifft Deutschland am kommenden Montag (ab 15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in der GGZ-Arena in Zwickau auf Norwegen. Im weiteren Verlauf des Jahres stehen für die U 20-Männer noch zwei weitere Lehrgänge mit Länderspielen gegen Polen und Rumänien vom 3. bis 13. Oktober und vom 7. bis 16. November gegen Frankreich und Portugal an.