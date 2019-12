U 20 gewinnt 1:0 in der Schweiz

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat ihr Gastspiel in der Schweiz 1:0 (0:0) gewonnen. In der Tissot Arena in Biel erzielte der eingewechselte John Yeboah in der 73. Minute den entscheidenden Treffer. Zuvor hatte die Mannschaft von DFB-Trainer Manuel Baum vor allem in der zweiten Hälfte eine Vielzahl guter Chancen zunächst nicht zum Torerfolg nutzen können.

"Es war wichtig, dass wieder die Null steht", erklärte Baum, der den defensiven Auftritt seiner Mannschaft ausdrücklich lobte: "Das war über 90 Minuten hervorragend. Wir waren gut in den Zweikämpfen. Das Tor war stark herausgespielt, gerade weil John Yeboah aus einer eigentlich aussichtslosen Position im Vollsprint in den Strafraum zieht".

Die erste gute Gelegenheit hatten die Gastgeber, als Lorenzo Gonzalez an Keeper Nico Mantl scheiterte (13.). Auf der Gegenseite setzte Jean-Manuel Mbom einen Fernschuss knapp über die Latte (20.). Nach dem Wechsel erspielte sich der deutsche Nachwuchs Chance um Chance, doch weder Florian Krüger (56.), noch David Otto (64.) konnten den Schweizer Torhüter Jozef Pukaj überwinden. Pukaj konnte sich auch gegen den platzierten Schuss von Manuel Wintzheimer (70.) und im Eins-gegen-Eins gegen Jonathan Burkardt (72.) auszeichnen.

Yeboah sorgt für Entscheidung

Dann aber belohnte sich die U 20 doch für den großen Aufwand: Burkardt setzte sich auf der linken Angriffsseite glänzend durch und bediente in der Mitte Yeboah, der den Ball mit langem Bein ins verwaiste Tor spitzelte. Wermutstropfen: Jonas David musste in der 89. Minute mit Gelb-Roter Karte vom Feld.

Vor der Winterpause steht für die U 20 am 18. November noch das Auswärtsspiel in Aveiro gegen die portugiesische Auswahl auf dem Programm.