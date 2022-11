U 20 gegen Norwegen: Erster Test in Zwickau

Das erste Länderspiel absolviert, zwei weitere folgen: Die U 20-Männer treten nach dem 2:2 in der Tschechischen Republik heute (ab 15 Uhr) gegen ihre Jahrgangsgenossen aus Norwegen an. Es ist das erste Spiel für die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf in der Zwickauer GGZ-Arena, am Dienstag (ab 18 Uhr) gastiert dann Portugal in Westsachsen.

"Wir brauchen bessere spielerische Lösungen als gegen die Tschechen und müssen es insgesamt defensiv besser machen", sagt Wolf vor dem Duell mit den Skandinaviern. "Die Begegnung wird komplett anders, Norwegen hat mehr Struktur in seinem Spiel."

Die nächste Länderspielphase für den Jahrgang steht im kommenden Jahr an, wenn es am 22. März zunächst nach England geht, ehe am 27. März das Gastspiel in Italien wartet.