U 20 gegen England: "Auf uns wartet eine richtig harte Nuss"

Im letzten Spiel der Länderspielsaison geht es für die deutsche U 20-Nationalmannschaft heute Abend (ab 20.30 Uhr) in Colchester gegen England. Nach dem 1:1 im Länderspiel gegen Italien hat die Mannschaft von Trainer Christian Wörns die Möglichkeit, die Saison ohne Niederlage abzuschließen.

"England ist eine gut ausgebildete, athletische Mannschaft und ein ähnliches Kaliber wie Italien", sagt Wörns. "Auf uns wartet eine richtig harte Nuss - aber gegen uns ist es auch nicht einfach zu spielen. Wir waren in den vergangenen Tagen in keiner einfachen Situation und hatten viele Corona-bedingte Ausfälle zu beklagen. Wir müssen sehen, wie viele Spieler wir in England an Bord haben. Aber auf den Charakter der Jungs kann man sich in jedem Fall verlassen."

Für den Jahrgang 2001/2002 ist es das letzte Zusammentreffen bei den U 20-Junioren.