U 20 gastiert zum Saisonauftakt in Rumänien

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft startet in die neue Saison und tritt dabei zweimal auswärts an. Sie trifft zunächst heute (ab 19 Uhr) in Arad auf Rumänien, ehe es am Dienstag (ab 16 Uhr) in Rieti gegen Italien geht. DFB-Trainer Hannes Wolf hat dafür seinen 23-köpfigen Kader nominiert und neben drei Torhütern 20 Feldspieler berufen.

"Uns zum Start der neuen U 20-Saison mit Rumänien und Italien messen zu können, ist top", sagt Hannes Wolf. "Das sind zwei gute Gegner. Natürlich gehen wir in beide Spiele, um sie zu gewinnen. Noch wichtiger als das reine Ergebnis ist uns auch in dieser Saison, jeden einzelnen Spieler über Trainings- und Spielminuten individuell zu verbessern."

[dfb]