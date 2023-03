U 20 gastiert in England und Italien

Mit zwei anspruchsvollen Auswärtsaufgaben beschließt die deutsche U 20-Nationalmannschaft die Länderspielsaison. Bei den ersten Partien des Kalenderjahres, die zur U 20-Länderspielreihe gehören, spielt der DFB-Nachwuchs zunächst am Mittwoch, 22. März (ab 20.30 Uhr MEZ), in Manchester gegen England. Im Anschluss geht es am Montag, 27. März (ab 15 Uhr), in Prato gegen Italien. Für die beiden Begegnungen hat DFB-Trainer Hannes Wolf drei Torhüter und 19 Feldspieler berufen.

"Wir freuen uns auf den Abschluss der Länderspielsaison mit den Highlights gegen England und Italien", sagt Wolf. "Leider konnten wir etliche sehr gute Spieler aus der 3. Liga nicht einladen, weil sie zeitgleich Ligaspiele haben und dort von den Klubs gebraucht werden. Dennoch haben wir ein schlagkräftiges Team und wollen beide Spiele gewinnen."

[dfb]