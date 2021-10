U 20 gastiert ab 18 Uhr in Polen

Nach dem gelungenen Start in die Saison mit einem Sieg gegen die Tschechische Republik und einem Unentschieden gegen Norwegen im September steht für die U 20-Männer läuft bis zum 13. Oktober aktuell der nächste Lehrgang mit zwei Länderspielen. DFB-Trainer Christian Wörns hat einen 24-köpfigen Kader für die Vergleiche mit Polen heute (ab 18 Uhr) in Rzeszow und Rumänien am 11. Oktober (ab 15 Uhr) in Potsdam nominiert. Zudem stehen 15 weitere Spieler auf Abruf bereit.

"Nach dem geglückten Wiedereinstieg beim vergangenen Lehrgang Anfang September - sowohl inhaltlich als auch von den Ergebnissen her - freuen wir uns auf die nächste Maßnahme und die beiden Spiele gegen Polen und Rumänien", sagt Wörns. "Wir hoffen, dass wir den eingeschlagenen Weg fortführen können. Mit Polen erwartet uns ein Gegner, der, ähnlich wie die Tschechen zuletzt, körperlich robust und zweikampfstark auftritt. Da werden wir gegenhalten müssen, das ist jetzt schon klar."