U 20-Frauen unterliegen Südkorea

Nach dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft verlor die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft das dritte Gruppenspiel, und verpasste den dritten Sieg im dritten Spiel. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter musste sich in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota gegen Südkorea mit 0:1 (0:1) geschlagen geben, darf sich aber dennoch über den Gruppensieg freuen.

Im Estadio Metropolitano de Techo in Bogota starteten beide Mannschaften gut in die Partie und schenkten sich gegenseitig nichts. Die DFB-Frauen kamen erstmals nach einer knappen Viertelstunde gefährlich nah ans Tor der Südkoreanerinnen - Jella Veit bekam nach einer Ecke von Alara Sehitler von der linken Seite den Kopf nicht richtig hinter den Ball und verpasste die Führung um Haaresbreite (14.). Kurz darauf kam Sofie Zdebel zur nächsten Chance für die deutsche Mannschaft, ihr Abschluss an der Strafraumgrenze landete jedoch in den Armen der südkoreanischen Torhüterin (17.).

Die DFB-Elf wollte unbedingt den Gruppensieg aus eigener Kraft fest machen und ruhte sich nicht auf die Achtelfinalteilnahme aus, doch die Südkoreanerinnen schlugen eiskalt zu: Nach einem langen Abstoß lief Soo-Jeong Park alleine auf das deutsche Tor zu und schob das Leder an Keeperin Rebecca Adamczyk zum 1:0 vorbei. Nach dem Treffer brauchte die deutsche Mannschaft etwas, um sich zu sammeln, suchte über Sehitler und Cora Zicai immer wieder den Weg nach vorne, scheiterte aber an kompakt stehende Südkoreanerinnen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff probierte es Paulina Platner mit einem Fernschuss, doch die Kugel landete deutlich neben dem Kasten (39.).

Mehr Offensivdrang nach Dreifachwechsel

Nach Wiederanpfiff agierte die deutsche Mannschaft wieder deutlich aktiver und mit mehr Mut am Ball. Mit einem Dreifachwechsel wollte Cheftrainer Kathrin Peter für mehr Offensivdrang sorgen - und das funktionierte zunächst. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte der DFB-Elf, genauso wie die erste Chance: Lisa Baum bediente von der linken Seite Sophie Nachtigall in der Box mit einem scharfen Ball, die Frankfurterin verpasste die Kugel jedoch um Zentimeter und rutschte am Ausgleich vorbei (49.). Kurze Zeit später setzte Zdebel nach einer Hereingabe von der linken Seite den Ball knapp neben das Tor (57.), ehe Sehitler einen Fernschuss zu zentral platzierte (66.).

Die deutsche Mannschaft gab sich nicht auf, die Südkoreanerinnen fingen sich aber im Laufe des zweiten Durchgangs immer mehr und ließen in der Defensive nur noch wenig zu. Im Gegenteil - die Südkoreanerinnen wollten den Sieg vorzeitig perfekt machen und suchten den Weg nach vorne, scheiterten jedoch zweimal knapp an Keeperin Adamczyk (69.,76.), die die DFB-Elf souverän im Spiel hielt. In der Offensive hatten die DFB-Frauen zu wenig Ideen, kurz vor dem Schlusspfiff kam Sarah Ernst nochmal zu einer Kopfballmöglichkeit, doch Keeperin Rose hielt den Sieg für die Südkoreanerinnen fest (86.).

[dfb]