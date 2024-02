U 20-Frauen treffen heute auf Spanien

Für die deutsche U 20-Nationalmannschaft der Frauen stehen die ersten Länderspiele seit eineinhalb Jahren an. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter trifft im Rahmen einer Länderspielreise nach Spanien zunächst heute Abend (ab 18 Uhr) in Alicante auf die Gastgeberinnen, am Sonntag (ab 18 Uhr) steht in Benidorm ein Vergleich mit Mexiko auf dem Programm.

"Wir starten mit diesem Trainingslager in unser WM-Jahr und sind glücklich mit Spanien und Mexiko zwei Top-Testspielgegner zu haben. Spanien ist amtierender Weltmeister und Mexiko ist als CONCACAF-Sieger aktuell die Nummer 1 in Nordamerika. Aber auch unsere Mädels haben gezeigt, was sie können und somit dürfen wir uns auf Spiele auf sehr hohem Niveau freuen," sagt Trainerin Kathrin Peter. "Alle Spielerinnen sollen zum Einsatz kommen, international Erfahrungen sammeln und sich entwickeln. Durch diese Belastungssteuerung werden wir ebenfalls Zeit haben, in einigen Trainingseinheiten an unseren Themen weiterzuarbeiten."

Die U 20-Frauen bestreiten die Partien als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August -22. September 2024). Die WM-Qualifikation war dem letztjährigen U 19-Jahrgang durch den Halbfinaleinzug bei der EM in Belgien geglückt. Am Ende kam für das Peter-Team nach einer dramatischen Finalniederlage gegen Spanien (2:3 im Elfmeterschießen) der Vizeeuropameistertitel heraus. Geplant sind im kommenden April zudem Länderspiele gegen Kanada und die USA in Verl.

Die letzten Partien bestritt eine deutsche U 20 im August 2022 bei der WM in Costa Rica. Nach zwei Niederlagen gegen Kolumbien und Mexiko sowie einem Sieg gegen Neuseeland war nach der Gruppenphase Endstation.