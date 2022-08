U 20-Frauen starten gegen Kolumbien in WM

Am Mittwoch starten die U 20-Frauen in die U 20-Weltmeisterschaft in Costa Rica. Die Mannschaft von Kathrin Peter trifft am Mittwoch ab 11 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ, live auf FIFA+) im ersten Spiel der FIFA U 20-Weltmeisterschaft 2022 (10. bis 28. August in Costa Rica) im Estadio Alejandro Morera Soto auf Kolumbien.

Es folgt am 13. August ab 11 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ, live auf FIFA+) das zweite Gruppenspiel gegen Neuseeland. Im letzten Gruppenspiel am 16. August ab 17 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ, live auf FIFA+) trifft Deutschland auf Mexiko. Alle deutschen Gruppenspiele finden im Estadio Alejandro Morera Soto statt.

Peter: "An den letzten Stellschrauben gedreht"

DFB-Trainerin Kathrin Peter sagt: "In den vergangenen Tagen haben wir uns nochmal intensiv in Costa Rica vorbereitet und die Zeit genutzt, uns an die Klima- und Zeitumstellung zu gewöhnen. Wir haben an den letzten Stellschrauben gedreht und sind über die Zeit auch als Team nochmal näher zusammengerückt. Wir gehen mit einer jungen Mannschaft ins Turnier, die sehr fokussiert ist und den unbändigen Willen hat, gemeinsam ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Wir alle freuen uns riesig, dass es nun endlich losgeht!"

Die Viertelfinalpartien werden am Samstag, 20. August, und Sonntag, 21. August, ausgetragen. Die Halbfinalspiele finden am Donnerstag, den 25. August statt. Das Finale wird am 28. August um 20 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ, live auf FIFA+) im Estadio Nacional in der Landeshauptstadt San José angepfiffen. Das Spiel um Platz drei wird am Tag des Finals ausgetragen, am 28. August um 16.30 Uhr Ortszeit (00.30 Uhr MESZ live auf FIFA+).

[sal]