U 20-Frauen drehen Spiel gegen Polen

Die deutschen U 20-Frauen sind erfolgreich in ihren WM-Vorbereitungslehrgang in Schweden gestartet. Im ersten von drei Länderspielen setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Växjö nach 0:2-Pausenrückstand noch 3:2 (0:2) gegen die U 23-Auswahl Polens durch. Am Samstag (ab 18 Uhr) wartet das Duell gegen die U 23 Australiens, am Dienstag (ab 19 Uhr) geht es gegen die U 23 der Gastgeberinnen.

Der DFB-Nachwuchs erwischte einen schlechten Start und geriet bereits in der dritten Minute durch Natalia Wrobel in Rückstand. Katja Skupien gelang noch vor der Halbzeitpause sogar der zweite polnische Treffer (32.). Ein Doppelschlag in der Anfangsviertelstunde brachte das deutsche Team durch Marie Steiner (53.) und Alara Şehitler (59.) schnell auf gleiche Höhe, Paulina Platner drehte das Spiel in der 75. Minute komplett.

"Die Polinnen haben uns nach einem individuellen Fehler kalt erwischt, danach waren wir zwar die bessere Mannschaft, haben es aber nicht geschafft, die Angriffe zuendezubringen", sagte Kathrin Peter. "Nach der Pause ist dann ein Team zurückgekehrt, dass eine gute Moral gezeigt und sich ins Spiel zurückgekämpft hat. Das war - gerade im Hinblick auf die WM - ein sehr lehrreiches Spiel für uns".