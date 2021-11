U 20-Frauen besiegen Mexiko zum Abschluss

Versöhnlicher Abschluss an der Costa Daurada: Die U 20-Frauen haben das Vier-Nationen-Turnier an der spanischen Mittelmeerküste mit einem Sieg beendet. Gegen die Auswahl Mexikos gewann das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Salou mit 4:0 (1:0).

"Es war ein gutes Spiel von unserer Seite. Wir haben unseren Gegner beherrscht und uns heute auch mal mit Toren belohnt, was bislang unser Manko war", sagte Peter. "Wir haben uns heute sehr viele Chancen herausgearbeitet und auch in der Höhe völlig verdient gewonnen."

Maja Sternad brachte die deutsche Mannschaft kurz vor der Pause in Führung (34.). Nach dem Seitenwechsel legten Selina Vobian (52.), Milena Fischer (67.) und Mieke Schieman (77.) nach und gestalteten das Ergebnis aus deutscher Sicht deutlich.

Peter: "Turnier hat uns weitergebracht"

Zuvor hatte sich die deutsche Mannschaft in Spielen gegen die Topnationen Frankreich (1:2) und Spanien (0:1) teils unglücklich geschlagen geben müssen. Damit steht am Ende des Turniers neben einer Reihe neuer Erkenntnisse der dritte Platz zu Buche. Erfreulich: Torhüterin Pauline Nelles wurde als beste Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.

Insgesamt zog Peter ein positives Fazit der Tage in Spanien: "Uns ging es mit unserem großen Kader darum, viel zu testen. Das haben wir gemacht. Die Qualität der Spiele war sehr hoch. Für uns war es ein guter Test in Richtung WM 2022 in Costa Rica. Wir haben viele positive Erkenntnisse gewonnen, wissen nun aber auch, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen. Das Turnier hat uns ein gutes Stück weitergebracht."

