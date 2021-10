U 20 empfängt Rumänien in Potsdam

Pfosten, Latte - beim 0:0 der U 20-Nationalmannschaft in Polen am Donnerstag wollte der Ball nicht ins Tor. Gegen Rumänien soll es für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns heute (ab 15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Potsdam besser laufen.

"Rumänien ist nicht ganz so kampfstark wie Polen, aber sie werden versuchen, gegen uns sehr defensiv zu stehen", sagt Wörns. Ob sich das Gesicht der deutschen Startelf im Vergleich zum ersten Spiel deutlich verändern wird, ließ der 49-Jährige offen.

Im November wartet dann der nächste Lehrgang des Jahres mit Duellen gegen Frankreich in Clairefontaine (11. November, ab 11 Uhr) und Portugal (15. November, Spielort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest).

